Пяаярви: у Тарасенко лучший кистевой в НХЛ. Никогда не видел ничего подобного

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяаярви поделился воспоминаниями от игры в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз».
«Первый сезон у меня получился хорошим, но второй я начал плохо, потом смог вернуться к своему хоккею. Третий год выдался неплохим, но летом меня обменяли в «Сент-Луис». Не знаю почему, мне никогда не называли причину. В «Блюз» я провёл хорошие пять лет, мы несколько раз играли в плей-офф, это было круто. Но без взлётов и падений не обошлось. Они преследуют меня на протяжении всей карьеры.
У Тарасенко самый сильный кистевой бросок в лиге? Не уверен, что самый сильный, но точно у Тарасенко лучший кистевой в НХЛ. Это что-то потрясающее. Никогда не видел ничего подобного. Владимир никогда не щёлкает, но с таким кистевым ему и не надо. С ним весело играть. Тебе нужно только создать ему пространство для манёвра, и тогда он обязательно забьёт», — цитирует Пяаярви пресс-служба КХЛ.
- 8 ноября 2019
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