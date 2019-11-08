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Пяаярви: у Тарасенко лучший кистевой в НХЛ. Никогда не видел ничего подобного

Пяаярви: у Тарасенко лучший кистевой в НХЛ. Никогда не видел ничего подобного
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяаярви поделился воспоминаниями от игры в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз».

«Первый сезон у меня получился хорошим, но второй я начал плохо, потом смог вернуться к своему хоккею. Третий год выдался неплохим, но летом меня обменяли в «Сент-Луис». Не знаю почему, мне никогда не называли причину. В «Блюз» я провёл хорошие пять лет, мы несколько раз играли в плей-офф, это было круто. Но без взлётов и падений не обошлось. Они преследуют меня на протяжении всей карьеры.

У Тарасенко самый сильный кистевой бросок в лиге? Не уверен, что самый сильный, но точно у Тарасенко лучший кистевой в НХЛ. Это что-то потрясающее. Никогда не видел ничего подобного. Владимир никогда не щёлкает, но с таким кистевым ему и не надо. С ним весело играть. Тебе нужно только создать ему пространство для манёвра, и тогда он обязательно забьёт», — цитирует Пяаярви пресс-служба КХЛ.

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Лидер «Сент-Луиса» набрал три очка и вышел на девятое место в списке бомбардиров за всю историю «Блюз».
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