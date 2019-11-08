Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: иногда надо опускаться на землю. Появляется какая-то злость

Никитин: иногда надо опускаться на землю. Появляется какая-то злость
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги последней выездной серии, в ходе которой «армейцы» Москвы потерпели два поражения в трёх матчах.

«У нас вчера была вечерняя тренировка, так что ребята в хорошем тонусе. Всё нормально в том плане, что иногда надо опускаться на землю. Я даже так скажу: когда проигрываешь, появляется какая-то злость. Она выражается на тренировках, в единоборствах, и это стимулирует каждого из игроков. В любой ситуации есть свои плюсы. То, что мы не удовлетворены результатами выездной серии – это понятно. Но мы продолжаем планомерно готовиться, а поражения – тоже часть этого пути.

Предстоящее дерби? Игры со «Спартаком» точно нельзя назвать рядовыми. Понятно, что ажиотаж вокруг дерби будет всегда. Все мы провели в ЦСКА уже довольно много времени и понимаем всю принципиальность в отношениях между двумя командами. Вдобавок, сама игра затягивает, никто не хочет уступать – и это нормальная составляющая таких встреч", — цитирует Никитина пресс-служба московского клуба.

Провал «Локомотива» и ответ Знарка критикам. Главное о Западе КХЛ
Уровень команд выравнялся, а матчи ЦСКА – СКА больше не вызывают повышенного ажиотажа.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019