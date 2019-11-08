Никитин: иногда надо опускаться на землю. Появляется какая-то злость

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги последней выездной серии, в ходе которой «армейцы» Москвы потерпели два поражения в трёх матчах.
«У нас вчера была вечерняя тренировка, так что ребята в хорошем тонусе. Всё нормально в том плане, что иногда надо опускаться на землю. Я даже так скажу: когда проигрываешь, появляется какая-то злость. Она выражается на тренировках, в единоборствах, и это стимулирует каждого из игроков. В любой ситуации есть свои плюсы. То, что мы не удовлетворены результатами выездной серии – это понятно. Но мы продолжаем планомерно готовиться, а поражения – тоже часть этого пути.
Предстоящее дерби? Игры со «Спартаком» точно нельзя назвать рядовыми. Понятно, что ажиотаж вокруг дерби будет всегда. Все мы провели в ЦСКА уже довольно много времени и понимаем всю принципиальность в отношениях между двумя командами. Вдобавок, сама игра затягивает, никто не хочет уступать – и это нормальная составляющая таких встреч", — цитирует Никитина пресс-служба московского клуба.
- 8 ноября 2019
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