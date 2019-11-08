Юрзинов: пригласить Мойсанена было моим решением. Он хороший тренер вратарей

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов прокомментировал назначение в челябинский клуб.

«Эти два дня были очень напряжённые, новая команда, новый тренерский штаб. Многих игроков я знаю, имею о них представление. Очень профессиональный тренерский штаб, нет какого-то разделения, мы постоянно общаемся, обсуждаем разные моменты, очень много смотрим, чтобы вместе привести команду к хорошему результату. Мы практически постоянно заняты, так как за короткий период необходимо уделить внимание многим вещам.

Пообщался немножко с ребятами, изучаем пятёрки, учитываем и травмированных, разбираемся, идёт тренировочный процесс. В каждой неудаче кроется много факторов, и нужно понять, в чём причина. Мы, конечно, будем вносить свои коррективы и в тренировочный процесс, и в сочетания звеньев, будет большое количество индивидуальных бесед с игроками. Пригласить Мойсанена было моим решением, он очень хороший тренер вратарей», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.