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Бэйлен: в «Тракторе» все рады, что произошли такие значительные перемены

Бэйлен: в «Тракторе» все рады, что произошли такие значительные перемены
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал своё возвращение на лёд после тяжёлой травмы. Белорусский защитник получил травму в первом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».

«Очень рад вернуться после тяжёлой травмы, восстановление заняло долгое время, я очень скучал по хоккею, классно быть снова на льду вместе с командой. Перерыв на сборные пришёлся кстати, у меня есть время набрать форму, с каждым днём буду становиться лучше и лучше.

Юрзинов пока разговаривал в общем со всей командой, но я уверен, что в будущем будут беседы с каждым по отдельности. Все рады, что произошли такие значительные перемены, это всегда немного встряхивает», — передаёт слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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