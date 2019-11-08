«Тампа» вывела Хедмана и Маруна из списка травмированных

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман выведен из списка травмированных.
В нынешнем сезоне 28-летний швед провёл 11 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил две шайбы, отдал семь результативных передач и заработал показатель полезности «-2» при 13 минутах штрафного времени. Хедман не принимал участия в матчах с 29 октября.
Кроме того из списка травмированных выведен нападающий «молний» Патрик Марун. В сезоне-2019/20 31-летний Марун забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи в 11 матчах регулярки. Он заработал показатель полезности «-1» и пять минут штрафного времени. Патрик не выходил на лёд с 29 октября.
Сегодня, 8 ноября, «Тампа» проведёт вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» в Стокгольме.
- 8 ноября 2019
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