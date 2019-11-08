«Авангард» заключил соглашение с тренером по катанию и навыкам владения клюшкой

«Авангард» провёл тренировочное занятие с участием тренера по катанию и навыкам владения клюшкой Максима Иванова. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.



Сейчас Максим вместе с семьёй живёт в Майами и работает с игроками «Флориды Пантерз», а в первую паузу на Евротур приехал в «Авангард».



«Я занимаюсь развитием катания, усовершенствованием манёвренности, развитием скорости игроков. Кроме того занимаюсь развитием дриблинга, контроля шайбы, защиты шайбы. Играл в хоккей до 23 лет: начинал в «Северстали», потом уехал в Финляндию, получил травму и решил закончить. Дальше начал заниматься тренировочной программой, которую сам создал, работал по ней и уехал в Америку.



Как оказался в «Авангарде»? Всё просто. Позвонил Максим Сушинский и сказал, что нужна помощь: нужна работа с игроками на усовершенствование скорости, манёвренности. И поэтому я здесь. Буду приезжать в течение года пять раз и работать с игроками, в период, когда согласуем с тренерским штабом. В паузы в ходе чемпионата, чтобы более плодотворно поработать», — сказал Иванов.

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