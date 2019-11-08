НХЛ лишила Бучневича эффектного гола. Шайбу переписали на его одноклубника

Национальная хоккейная лига внесла изменения в протокол матча регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:4).
В начале третьего периода нападающий «синерубашечников» Павел Бучневич стал автором эффектного гола. Россиянин обокрал соперника в чужой зоне, сместился с фланга в центр, обыграл вратаря и отправил шайбу в пустые ворота. Однако лига внесла изменения в статистику встречи, переписав шайбу на форварда Филипа Хитила. Бучневич получил один балл за результативную передачу.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте НХЛ.
Нападающий Артемий Панарин отметился голом в первом периоде. 28-летний хоккеист забросил шайбу на 20-й минуте встречи. Таким образом, форвард продлил свою результативную серию до семи матчей.
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