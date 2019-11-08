Кравцов отметился голевой передачей в матче за фарм-клуб «Трактора»

В очередном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Челмет» на своей площадке проиграл «Югре» со счётом 2:3.



Нападающий Виталий Кравцов провёл матч в составе «Челмета». Он выходил на лёд в звене с Никитой Тертышным и Александром Подкорытовым. Кравцов записал на свой счёт одну результативную передачу и участвовал во втором голе «Челмета», который хозяева забили в большинстве стараниями Подкорытова. Однако этот гол не спас команду Кравцова от поражения.



До сегодняшнего дня Виталий последний раз надевал форму фарм-клуба «Трактора» в сезоне-2017/18. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав одно (1+0) очко при показателе полезности «+1».

В Америке Кравцова накрыла русская хандра. В Челябинске ему будет веселее Но талантливый форвард ещё обязательно попытается попасть в НХЛ. Возможно, даже в этом сезоне.