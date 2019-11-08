Брызгалов: таких Гусевых знаете сколько в НХЛ? Это в России он звезда

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Никите Гусеве.
«Гусев для России звезда. Здесь он просто Гусев, новичок, которому ещё нужно доказывать, а не показывать характер. Техничный парень, знаю его ещё по локауту, когда приезжал в ЦСКА, его тогда тоже в состав не ставили. Руки сумасшедшие! Он игровичок, но здесь немного другой хоккей, ему надо менять стиль игры, если хочет играть. Если тренеры чего-то требуют, он должен подстраиваться под стиль команды, иначе всё может быстро закончиться.
Там таких Гусевых знаете сколько стоит каждый год? Есть и лучше, и хуже — всякие. Столько людей играет в хоккей, недостатка в них нет, и все хотят в НХЛ. Конкуренция огромная. Когда даётся шанс, нужно стараться его использовать», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 8 ноября 2019
-
21:00
-
20:29
-
20:17
-
20:01
-
19:52
-
19:35
-
18:51
-
18:36
-
18:11
-
17:42
-
17:36
-
17:11
-
16:41
-
16:23
-
16:09
-
15:55
-
15:25
-
15:01
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:38
-
11:23
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
10:20