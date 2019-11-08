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Брызгалов: таких Гусевых знаете сколько в НХЛ? Это в России он звезда

Брызгалов: таких Гусевых знаете сколько в НХЛ? Это в России он звезда
Хоккей / НХЛ 0

Известный вратарь обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Никите Гусеве.

«Гусев для России звезда. Здесь он просто Гусев, новичок, которому ещё нужно доказывать, а не показывать характер. Техничный парень, знаю его ещё по локауту, когда приезжал в ЦСКА, его тогда тоже в состав не ставили. Руки сумасшедшие! Он игровичок, но здесь немного другой хоккей, ему надо менять стиль игры, если хочет играть. Если тренеры чего-то требуют, он должен подстраиваться под стиль команды, иначе всё может быстро закончиться.

Там таких Гусевых знаете сколько стоит каждый год? Есть и лучше, и хуже — всякие. Столько людей играет в хоккей, недостатка в них нет, и все хотят в НХЛ. Конкуренция огромная. Когда даётся шанс, нужно стараться его использовать», — сказал Брызгалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел»
В эфире Илья Брызгалов – человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.
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