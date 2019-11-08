Прага и Хельсинки примут матчи регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/21
Национальная хоккейная лига назвала европейские города, которые примут матчи регулярного чемпионата в новом сезоне.
«Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» откроют сезон-2020/21 встречей в Праге. «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут два матча в Хельсинки. Кроме того, «Бостон» примет участие в товарищеском матче с Маннгейме (Германия), а «Нэшвилл» — в Берне (Швейцария). Даты встреч будут сообщены позднее.
Матчи 2020 NHL Global Series в четвёртый раз подряд, и в девятый раз всего пройдут в Европе. НХЛ провела уже 26 матчей регулярных сезонов в Европе, а игры с участием «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», которые состоятся 8 и 9 ноября в Стокгольме, станут 27-й и 28-й такими играми.
- 8 ноября 2019
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