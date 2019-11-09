Кудашов: Гусеву нужно прибавлять в движении, если хочет играть в НХЛ

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил выступление нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Никиты Гусева в НХЛ. По словам наставника, хоккеисту необходимо больше двигаться и отрабатывать в обороне.
«Он забросил уже четыре шайбы, играя в среднем по 12 минут. Зная Никиту, могу сказать, что ему всегда нужно быть в игровом ритме. Поэтому ему сейчас тяжело. Мы разговаривали с ним перед отъездом, он знает о своих проблемах, что ему нужно больше двигаться и отрабатывать в обороне. Это первое, чего требует от игрока тренер в НХЛ. Неслучайно его переводили на правый фланг, думая, что он будет принимать шайбу с правой руки и ему будет легче в движении.
Могу говорить только со своей стороны, но там, возможно, не видят его на определённых ролях, замечают недостатки и не знают о его достоинствах. У тренера «Нью-Джерси» своё видение. Ему однозначно нужно прибавлять в движении, если хочет там играть. НХЛ — очень быстрая и жёсткая лига. В этом плане он немного отстаёт. Что касается голевого чутья, он уникальный хоккеист. Даже сейчас за 12 минут умудряется забивать голы и создавать потенциальные голевые моменты для партнёров», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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