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Задоров выбыл из строя на неопределённый срок после попадания шайбой в лицо

Задоров выбыл из строя на неопределённый срок после попадания шайбой в лицо
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что защитник Никита Задоров выбыл из строя на неопределённый срок.

Российский хоккеист досрочно завершил матч с «Нэшвилл Предаторз» (9:4), получив травму в ходе второго периода. В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо.

«Задоров сегодня отправится к врачу. Я бы сказал, что он выбыл из строя на неопределённый срок. Чуть позже у нас появится больше информации», — цитирует Беднара пресс-служба «лавин» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету уроженца Москвы одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 37 минутах штрафного времени.

Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом». Шайба попала ему в лицо
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