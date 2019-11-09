Кудашов: прочитал интервью с Мактавишем о «Локомотиве». Всё так и есть
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подтвердил правдивость рассказа Крэйга Мактавиша о «Локомотиве» и рассказал, как проходило его увольнение из ярославского клуба.
«Прочитал интервью с Мактавишем о «Локомотиве». Всё так и есть. Как меня уволили из «Локомотива»? Я ещё накануне знал, что велись переговоры с Дмитрием Квартальновым. Поэтому, узнав об этом, сразу позвонил и сказал, давайте я поеду домой, а новый тренер сразу заступит на должность. Мы были в Москве, это было перед матчем с «Динамо». Приехал Дмитрий в гостиницу, мы пообщались, скажем так, передал ему дела», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Кудашов работал главным тренером «Локомотива» с 2015 по 2017 год.
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