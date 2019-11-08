Защитник «Питтсбурга» Летанг пропустит несколько недель из-за травмы

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.
В субботу 32-летний защитник пропустит вторую подряд встречу, когда «Пингвинз» сыграют с «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду. Летанг получил травму в понедельник, 4 ноября, в третьем периоде матча с «Бостон Брюинз» (4:6).
«Конечно, нам бы хотелось его возвращения в состав как можно скорее. Будем идти неделя за неделей, я буду сообщать подробности», — сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.
В 15 матчах своего 14-го сезона в НХЛ Летанг набрал 12 (4+8) очков. В первых восьми встречах он набрал 10 (4+6) очков, а в следующих семи сделал две передачи.
В 762 матчах в НХЛ Летанг набрал 505 (116+389) очков. Это лучший показатель для защитников в истории «Пингвинз». В 2009, 2016 и 2017 годах он помог «Питтсбургу» выиграть Кубок Стэнли.
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