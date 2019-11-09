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Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Баффало» в Швеции

Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Баффало» в Швеции
Хоккей / НХЛ 0

В номинально выездном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Баффало Сэйбрз» — 3:2. Поединок прошёл в Стокгольме (Швеция).

Автором одной из шайб стал российский легионер «Тампы» Никита Кучеров. Ещё по шайбе в составе победителей записали на себя Алекс Киллорн и Янни Гурд.

После этой встречи «Баффало» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 16 матчах. «Тампа-Бэй» находится на 11-м месте, имея в своём активе 16 очков, однако при этом проведя на два матча меньше сегодняшнего соперника.

Уже сегодня, 9 ноября, команды встретятся снова — номинальным хозяином площадки станет «Тампа», при том, что оба поединка проводятся в рамках NHL Global Series в Стокгольме (Швеция).

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 22:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Шаттенкирк) – 03:19' (5x5)   0:2 Киллорн (Хедман, Стэмкос) – 16:14' (5x4)   1:2 Райнхарт (Ристолайнен, Маккейб) – 35:43' (5x5)   1:3 Гурд (Марун, Пакетт) – 47:45' (5x5)   2:3 Райнхарт (Йокихарью, Олофссон) – 51:30' (5x5)
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