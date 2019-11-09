Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Баффало» в Швеции

В номинально выездном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграла «Баффало Сэйбрз» — 3:2. Поединок прошёл в Стокгольме (Швеция).



Автором одной из шайб стал российский легионер «Тампы» Никита Кучеров. Ещё по шайбе в составе победителей записали на себя Алекс Киллорн и Янни Гурд.



После этой встречи «Баффало» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 16 матчах. «Тампа-Бэй» находится на 11-м месте, имея в своём активе 16 очков, однако при этом проведя на два матча меньше сегодняшнего соперника.



Уже сегодня, 9 ноября, команды встретятся снова — номинальным хозяином площадки станет «Тампа», при том, что оба поединка проводятся в рамках NHL Global Series в Стокгольме (Швеция).