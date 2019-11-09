Зуб: всегда надо с нуля доказывать, что ты достоин места в сборной России

Защитник сборной России Артём Зуб поделился ощущениями от нынешнего сбора национальной команды.
«Ощущаю ли себя ветераном на фоне новичков? Да нет, какой я ветеран? Совершенно не чувствую себя таким на фоне ребят (улыбается). Сейчас новый турнир, новый сезон. Каждый раз всё надо начинать сначала. Никто не будет смотреть, что ты выигрывал раньше. Всегда надо с нуля доказывать, что ты достоин места в сборной России и биться за попадание в состав.
Легко никогда не бывает. Каждый раз нужно заново притираться с ребятами. У нас в принципе почти всегда на этапах Еврохоккейтура много новичков и состав меняется. Возможно, возникает какое-то недопонимание на льду. Но здесь главное — компенсировать самоотдачей. Нужно стараться биться от первой до последней минуты, и тогда взаимопонимание придёт. А в целом у нас каждый раз различный состав, и мы уже привыкли», — приводят слова защитника «Известия».
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