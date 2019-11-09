Дубль Фаббри принёс «Детройту» победу в матче с «Бостоном»
«Детройт Ред Уингз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Дубль в составе победителей оформил нападающий Робби Фаббри. По два очка в составе «Ред Уингз» набрали Энтони Манта (1+1) и Тайлер Бертуцци (0+2). Голкипер «Детройта» Джонатан Бернье отразил 25 бросков из 27.
Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал чешский нападающий Давид Крейчи, в активе которого гол и результативная передача. Ещё одной заброшенной шайбой отметился защитник Тори Крюг. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск совершил 28 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крейчи (Цегларик) – 01:09' (5x5) 1:1 Ларкин (Боуи, Бернье) – 02:41' (5x5) 2:1 Фаббри (Бертуцци, Манта) – 11:49' (5x4) 3:1 Фаббри (Бертуцци, Холовски) – 21:30' (5x4) 3:2 Крюг (Крейчи) – 37:52' (5x4) 4:2 Манта (Бернье) – 58:32' (en)
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