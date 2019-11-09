Дубль Фаббри принёс «Детройту» победу в матче с «Бостоном»

«Детройт Ред Уингз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Дубль в составе победителей оформил нападающий Робби Фаббри. По два очка в составе «Ред Уингз» набрали Энтони Манта (1+1) и Тайлер Бертуцци (0+2). Голкипер «Детройта» Джонатан Бернье отразил 25 бросков из 27.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал чешский нападающий Давид Крейчи, в активе которого гол и результативная передача. Ещё одной заброшенной шайбой отметился защитник Тори Крюг. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск совершил 28 сейвов.