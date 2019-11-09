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Комиссар НХЛ подтвердил, что лига в будущем может провести матчи в России

Комиссар НХЛ подтвердил, что лига в будущем может провести матчи в России
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн не исключил возможность проведения в будущем матчей лиги на территории России. Лига в каждом сезоне традиционно проводит несколько игр за пределами Канады и США. В прошлом году игры состоялись в Швейцарии, Германии, Швеции и Финляндии.

«Я лично считаю, что если мы будем играть в России, а мы знаем, что там есть большой интерес к нашей игре, то, скорее всего, это будут матчи регулярного чемпионата с двумя командами НХЛ», — приводит слова Беттмэна североамериканский журналист Ник Котсоника в своём «твиттере».

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