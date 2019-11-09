Крюгер — о травме Соботки: судьи посчитали, что хит Кучерова был чистым

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер прокомментировал травму форварда Владимира Соботки, полученную после силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Естественно, я не могу контролировать решения, которые принимают судьи. Они посчитали, что хит был чистым. Нравится нам это решение или нет, мы должны двигаться вперёд. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное суждение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет», — приводит слова Крюгера пресс-служба НХЛ.

«Баффало» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 16 матчах. «Тампа-Бэй» находится на 11-м месте, имея в своём активе 16 очков, но проведя на два матча меньше.