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Крюгер — о травме Соботки: судьи посчитали, что хит Кучерова был чистым

Крюгер — о травме Соботки: судьи посчитали, что хит Кучерова был чистым
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер прокомментировал травму форварда Владимира Соботки, полученную после силового приёма российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Естественно, я не могу контролировать решения, которые принимают судьи. Они посчитали, что хит был чистым. Нравится нам это решение или нет, мы должны двигаться вперёд. Каждый волен пересмотреть эпизод и вынести собственное суждение. Могу лишь сказать, что оценить состояние Соботки мы сможем в понедельник, но завтра он уже точно не сыграет», — приводит слова Крюгера пресс-служба НХЛ.

«Баффало» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 16 матчах. «Тампа-Бэй» находится на 11-м месте, имея в своём активе 16 очков, но проведя на два матча меньше.

Кучеров применил силовой приём против Соботки, отправив соперника в раздевалку
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