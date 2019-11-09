«Нью-Джерси» разгромно проиграл «Эдмонтону», Гусев очков не набрал

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало пятым в последних семи играх.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

По два балла за результативность в составе победителей набрали Алекс Чиассон (1+1), Райан Ньюджент-Хопкинс (0+2) и Йоэль Перссон (0+2). Финский голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен оформил первый шат-аут в сезоне, отразив 26 бросков.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 13 минут 47 секунд, нанёс три броска в створ ворот и результативными действиями не отметился.