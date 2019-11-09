Купер — о голе Кучерова: это было завершение мирового класса

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал гол форварда Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (3:2).

«Это было завершение мирового класса. Там, безусловно, и Шаттенкирк отлично прочитал ситуацию, и Пойнт хорошо отдал, но очень мало кто способен нанести такой бросок, едва шайба касается льда. Кучеров — один из этих немногих игроков», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Кучеров провёл 14 матчей в нынешнем сезоне. На его счету пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

В сезоне-2018/19 россиянин стал обладателем приза «Арт Росс Трофи», набрав 128 (41+87) очков. Награда вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров опередил ближайшего преследователя, капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, на 12 баллов.