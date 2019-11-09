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Драйзайтль продлил результативную серию и обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Драйзайтль продлил результативную серию и обошёл Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Дэвилз» это поражение стало пятым в последних семи играх.

Нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль открыл счёт в начале второго периода. 24-летний хоккеист забросил 14-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое второе место в списке снайперов. Немецкий форвард продлил результативную серию до восьми матчей и обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, у которых по 13 голов. Лидерство с 15 шайбами сохраняет форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Таблица снайперов регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20

В прошлом сезоне уроженец Кёльна забросил 50 шайб в регулярном чемпионате и занял второе место в списке снайперов. Он отстал от Овечкина всего на один гол.

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