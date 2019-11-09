Сборная России U17 вышла в финал Мирового кубка вызова

В полуфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России U17 победила команду Чехии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу российской сборной.



На 7-й минуте матча нападающий сборной России Данила Юров открыл счёт. Попытки сборной Чехии восстановить равновесие остались безрезультатными.



Во втором периоде характер игры не менялся. Хоккеисты сборной России вновь реализовали голевой момент: Юров на этот раз выступил ассистентом, а вторую шайбу в ворота чехов забросил Фёдор Свечков. В третьей двадцатиминутке сборная добавила в протокол еще двё шайбы и укрепила результат.



Игроком матча в составе сборной России признан вратарь Павел Канаев, который оформил «сухарь».



Сборная России вышла в финал престижного турнира второй год подряд.