Сборная России U17 вышла в финал Мирового кубка вызова
В полуфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России U17 победила команду Чехии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу российской сборной.
На 7-й минуте матча нападающий сборной России Данила Юров открыл счёт. Попытки сборной Чехии восстановить равновесие остались безрезультатными.
Во втором периоде характер игры не менялся. Хоккеисты сборной России вновь реализовали голевой момент: Юров на этот раз выступил ассистентом, а вторую шайбу в ворота чехов забросил Фёдор Свечков. В третьей двадцатиминутке сборная добавила в протокол еще двё шайбы и укрепила результат.
Игроком матча в составе сборной России признан вратарь Павел Канаев, который оформил «сухарь».
Сборная России вышла в финал престижного турнира второй год подряд.
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