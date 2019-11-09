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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

8 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча. В них приняли участие шесть представителей России.

Нападающий Никита Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне, отличившись во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:2). Голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков, защитник Михаил Сергачёв закончил матч с показателем полезности «-1», а форвард Александр Волков — с «-2». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев не сумел отметиться результативными действиями во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (0:4), несмотря на четыре броска.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»20 из 2290,9%3:2
ВратарьКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+0+10310-21.23
Волков (н)«Тампа-Бэй»0+0-20130-10.36
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0-10012-16.05
Куликов (з)«Виннипег»0+002022-19.34
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+000401-13.47
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Но за Соботку в «Сэйбрз» и не думали мстить. Зато Стэмкос с Сергачёвым налетели на Ристолайнена, когда тот вздумал обидеть Волкова.
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