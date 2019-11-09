Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 ноября 2019 года
8 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча. В них приняли участие шесть представителей России.
Нападающий Никита Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне, отличившись во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:2). Голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков, защитник Михаил Сергачёв закончил матч с показателем полезности «-1», а форвард Александр Волков — с «-2». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев не сумел отметиться результативными действиями во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (0:4), несмотря на четыре броска.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|20 из 22
|90,9%
|3:2
|Вратарь
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|21.23
|Волков (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-2
|0
|1
|3
|0
|-
|10.36
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|2
|-
|16.05
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|0
|2
|2
|-
|19.34
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|1
|-
|13.47
Кучеров нанёс травму Соботке. Фанаты «Баффало» требуют отомстить русскому игроку
Но за Соботку в «Сэйбрз» и не думали мстить. Зато Стэмкос с Сергачёвым налетели на Ристолайнена, когда тот вздумал обидеть Волкова.
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