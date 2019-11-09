Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 8 ноября 2019 года

8 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча. В них приняли участие шесть представителей России.

Нападающий Никита Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне, отличившись во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:2). Голкипер Андрей Василевский отразил 20 бросков, защитник Михаил Сергачёв закончил матч с показателем полезности «-1», а форвард Александр Волков — с «-2». Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев не сумел отметиться результативными действиями во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (0:4), несмотря на четыре броска.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 20 из 22 90,9% 3:2

Вратарь Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+0 +1 0 3 1 0 - 21.23 Волков (н) «Тампа-Бэй» 0+0 -2 0 1 3 0 - 10.36 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 -1 0 0 1 2 - 16.05 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 0 2 0 2 2 - 19.34 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 0 0 4 0 1 - 13.47