Беттмэн: участие в Олимпиаде просто рушит сезон НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил, какие последствия могут быть вызваны участием игроков НХЛ в Олимпиаде.



«У нас было много встреч с профсоюзом хоккеистов, однако у меня для вас нет новой информации. Я бы сказал, что это скорее была философская и процедурная дискуссия. На мой взгляд, участие игроков НХЛ в Олимпиаде — своего рода вызов. Знаю, что хоккеистам нравится представлять свои страны и выступать на Олимпиаде. Знаю, что игрокам, которые не едут на Олимпиаду, нравится отдыхать посреди сезона. Но с нашей точки зрения, посещение Олимпиады просто рушит сезон в НХЛ», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.



Игроки НХЛ не принимали участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).

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