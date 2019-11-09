Эксперт TSN — о травме Соботки: дешёвый и подлый удар со стороны Кучерова
Известный в прошлом нападающий Рэй Ферраро, ныне работающий экспертом TSN, поделился мнением о силовом приёме форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки.
Эпизод произошёл в ходе первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Стокгольме. Чешский нападающий ушёл в раздевалку и не смог продолжить встречу. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Джона Купера, а Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне.
«Дешёвый, подлый удар со стороны Кучерова. Низкий и проведённый слишком поздно. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы было наоборот», — сказал Ферраро.
Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.
«Это был дешёвый и подлый силовой приём». Америка — об ударе Кучерова
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