Эксперт TSN — о травме Соботки: дешёвый и подлый удар со стороны Кучерова

Известный в прошлом нападающий Рэй Ферраро, ныне работающий экспертом TSN, поделился мнением о силовом приёме форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки.



Эпизод произошёл в ходе первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Стокгольме. Чешский нападающий ушёл в раздевалку и не смог продолжить встречу. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Джона Купера, а Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне.



«Дешёвый, подлый удар со стороны Кучерова. Низкий и проведённый слишком поздно. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы было наоборот», — сказал Ферраро.

Посмотреть видео эпизода можно на канале Sportsnet в YouTube.