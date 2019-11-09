Беднар: когда Задоров на льду, соперник играет осторожнее, его опасаются

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал травму защитника Никиты Задорова, который сломал челюсть с недавнем матче с «Нэшвилл Предаторз» (9:4) и выбыл на неопределённый срок.
«Да, шайба попала ему в лицо, этот выстрел получился очень неудачным. Никиту отправили к врачам. Я бы сказал, что он выбыл на неопределённый срок, но позже мы будем знать точнее. Конкурентоспособность и силовая борьба за шайбу очень важны, особенно когда вы защищаете собственный пятачок. Мы ожидаем, что в отсутствие Никиты другие наши парни смогут выполнить эту работу.
Конечно, есть аспекты игры, которые были свойственны только Задорову, и которых нам будет не хватать. Он умеет честно противостоять нападающим соперника в самых разных ситуациях. Когда он на льду, соперник играет более осторожно», — приводит слова Беднара The Denver Post.
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