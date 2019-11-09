Дейтер — о травме Задорова: Хара играл со сломанной челюстью в финале Кубка

Обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер прокомментировал травму защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова, который сломал челюсть в матче с «Нэшвилл Предаторз» (9:4) и выбыл на неопределённый срок.
«Ещё один парень отправился в лазарет. Зная, насколько крепок Никита, я бы предположил, что он не будет отсутствовать слишком долго. Если бы это зависело от него, он наверняка бы вышел на ближайший матч — с «Коламбусом». Однако врачи, вероятно, потребуют, чтобы он восстановился и предпринял меры для лечения. Вспомним, что другой Большой Зи — Здено Хара — играл в финале Кубка Стэнли именно со сломанной челюстью», — отметил Дейтер.
В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету уроженца Москвы одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 37 минутах штрафного времени.
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