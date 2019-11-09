Сборная России U17 сыграет с США в финале Мирового кубка вызова

В полуфинале Мирового кубка вызова юниорская сборная России U17 обыграла команду Чехии. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу российской сборной.



Сборная России выходит в финал престижного турнира второй год подряд. В решающем матче российская команда встретится со сборной США. «Звёздно-полосатые» в предыдущем матче обыграли команду «Канада в белом» со счётом 7:3. Финальная встреча состоится 10 ноября, начало — в 05:00 мск.



«Мы вышли в финал, у команды и у тренерского штаба — только положительные эмоции. Думаю, это нам поможет в финале. Когда понял, что победа не уйдёт от нашей сборной? Когда сирена прозвучала. Завтра мы все будем в равных условиях. Сейчас отдохнём, завтра переедем в другой город, на другую арену, и уже там будем готовиться к игре. Завтра определяющим будет выдержка и самоотдача каждого игрока», — приводит слова главного тренера сборной России Андрея Козырева официальный сайт ФХР.

