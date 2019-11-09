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Олофссон: силовой приём Кучерова на Соботке повысил градус матча

Олофссон: силовой приём Кучерова на Соботке повысил градус матча
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошёл в Стокгольме, рассказал о влиянии на игру эпизода с участием форварда «молний» Никиты Кучерова.

В ходе первого периода россиянин провёл жёсткий силовой приём против форварда «клинков» Владимира Соботки. Чешский хоккеист отправился в раздевалку и не сумел продолжить встречу.

«Тот момент (приём Кучерова на Соботке. — Прим. «Чемпионата») я толком не разглядел, но после него градус накала точно повысился. Было и несколько других ситуаций, после которых могли последовать удаления. По моим ощущениям, атмосфера была, почти как в матче плей-офф», — приводит слова Олофссона официальный сайт лиги.

Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

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