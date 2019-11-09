Беттмэн: в Европе нет спроса на матчи под открытым небом

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн отметил, что организация не рассматривает проведение матчей под открытым небом в Европе.



«Никто не поднял руку. Здесь есть понимание, что, если речь идёт об НХЛ, пусть это будет НХЛ. Матчи под открытым небом — не совсем привычное нам явление. Это, скорее, яркое и привлекательное событие для Северной Америки. Там оно имеет смысл. Но в Европе нет спроса на такие матчи. Хотя ситуация может измениться», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.



«Бостон Брюинз» и «Нэшвилл Предаторз» откроют сезон-2020/21 встречей в Праге. «Коламбус Блю Джекетс» и «Колорадо Эвеланш» проведут два матча в Хельсинки. Кроме того, «Бостон» примет участие в товарищеском матче в Маннгейме (Германия), а «Нэшвилл» — в Берне (Швейцария). Даты встреч будут сообщены позднее.

Комиссар НХЛ подтвердил, что лига в будущем может провести матчи в России