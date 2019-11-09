Тренер «Адмирала»: Вихарев — универсальный солдат. Открытие первой части сезона

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Пятанов, ныне работающий в «Адмирале» в штабе Сергея Светлова, поделился мнением о нападающем Денисе Вихареве.
Форвард «моряков» забросил 11 шайб в регулярном чемпионате и установил личный рекорд.
«Вихарев — приятное открытие первой части чемпионата. Универсальный солдат, способен сыграть в любой тройке и на любой позиции, хорошо взаимодействует и с российскими форвардами, и с легионерами. Денис уже побил прошлогодний личный рекорд — 10 шайб, но мы считаем, что во второй части чемпионата и он способен прибавить", — цитирует Пятанова Russia-Hockey.
27-летний Вихарев занимает третье место в списке снайперов КХЛ. Он отстаёт только от форварда «Салавата Юлаева» Никиты Сошникова (14 голов) и нападающего ЦСКА Кирилла Капризова (13).
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