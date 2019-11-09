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Жафяров впервые забросил шайбу в составе сборной России на Евротуре

Жафяров впервые забросил шайбу в составе сборной России на Евротуре
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проводит второй матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают в матче со шведами со счётом 2:0. Первую шайбу в ворота шведов отправил Антон Слепышев, а затем дебютный гол в составе сборной России на Евротуре забил Дамир Жафяров. Нападающий «Торпедо» здорово проявил себя на пятачке и переправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга.

Посмотреть видео гола Жафярова можно на сайте Первого канала, который ведёт трансляцию встречи.

Сборная России вышла на матч со Швецией в следующем составе:

Бобков (Самонов);
Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;
Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Жафяров;
Мищенко — Шарипзянов, Сошников — Алексеев — Каюмов, Кудрявцев.

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