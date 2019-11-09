Жафяров впервые забросил шайбу в составе сборной России на Евротуре

Сборная России проводит второй матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После первого периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают в матче со шведами со счётом 2:0. Первую шайбу в ворота шведов отправил Антон Слепышев, а затем дебютный гол в составе сборной России на Евротуре забил Дамир Жафяров. Нападающий «Торпедо» здорово проявил себя на пятачке и переправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга.

Посмотреть видео гола Жафярова можно на сайте Первого канала, который ведёт трансляцию встречи.

Сборная России вышла на матч со Швецией в следующем составе:

Бобков (Самонов);

Блажиевский — Ожиганов, Слепышев — Карнаухов — Окулов;

Зуб — Рафиков, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Фазылзянов — Сергеев, Шумаков — Семёнов — Жафяров;

Мищенко — Шарипзянов, Сошников — Алексеев — Каюмов, Кудрявцев.