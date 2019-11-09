Швеция — Россия: Клингберг реализовал буллит, технично переиграв Бобкова

Сборная России проводит второй матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Российская команда встречается с командой Швеции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В ходе второго периода подопечные Алексея Кудашова выигрывают со счётом 2:1. Первую шайбу в ворота шведов отправил Антон Слепышев, а затем дебютный гол в составе сборной России на Евротуре забил Дамир Жафяров. Нападающий «Торпедо», здорово проявив себя на пятачке, переправил шайбу в ворота Магнуса Хелльберга.



Шведы сократили отставание стараниями Карла Клингберга, реализовавшего буллит. Скандинавский форвард технично переиграл вратаря Игоря Бобкова.

Россия выигрывает у Швеции на Кубке Карьяла. LIVE Всё самое интересное о втором матче команды Алексея Кудашова на Евротуре.