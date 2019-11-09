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Райнхарт: «Баффало» сделает всё, чтобы спасти европейский выезд

Райнхарт: «Баффало» сделает всё, чтобы спасти европейский выезд
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Сэм Райнхарт поделился впечатлениями от проигранного матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2), отметив высокий градус жёсткости. Встреча проходила в Швеции, сегодня, 9 ноября, команды проведут второй матч.

«Отсутствие благожелательности на льду? Это не удивляет. За эту неделю парни провели много времени бок о бок, и долгие ожидания матча выплеснулись на площадке. Ребята включились в игру с первых же минут, и играть в такой атмосфере было очень здорово. Мы приехали сюда сыграть два матча, и сделаем всё, чтобы спасти этот выезд», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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