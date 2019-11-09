Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России оказалась сильнее команды Швеции в своём втором матче на Кубке Карьяла, встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Это первая победа российской команды в текущем этапе Евротура, 7 ноября подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии (3:4).



Российская команда в первом периоде обеспечила комфортное преимущество в счёте, забросив две шайбы усилиями Антона Слепышева и Дамира Жафярова. На 30-й минуте Карл Клинберг реализовал буллит, сократив разницу на табло. На 35-й минуте Кирилл Семёнов забил гол, ставший третьим для сборной России. На 49-й минуте шведский защитник Микаэль Викстранд сократил разрыв до минимума. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Никита Сошников и Фредрик Хендемарк. В концовке шведы сравняли счёт, гол в актив записал Никлас Ханссон. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.

Россия вырвала победу у Швеции на Кубке Карьяла. LIVE Всё самое интересное о втором матче команды Алексея Кудашова на Евротуре.