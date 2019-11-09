Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России оказалась сильнее команды Швеции в своём втором матче на Кубке Карьяла, встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Это первая победа российской команды в текущем этапе Евротура, 7 ноября подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии (3:4).
Российская команда в первом периоде обеспечила комфортное преимущество в счёте, забросив две шайбы усилиями Антона Слепышева и Дамира Жафярова. На 30-й минуте Карл Клинберг реализовал буллит, сократив разницу на табло. На 35-й минуте Кирилл Семёнов забил гол, ставший третьим для сборной России. На 49-й минуте шведский защитник Микаэль Викстранд сократил разрыв до минимума. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Никита Сошников и Фредрик Хендемарк. В концовке шведы сравняли счёт, гол в актив записал Никлас Ханссон. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.
- 9 ноября 2019
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:59
-
16:33
-
15:46
-
15:21
-
15:02
-
14:30
-
14:04
-
13:41
-
13:25
-
13:00
-
12:43
-
12:14
-
12:00
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:37
-
10:17
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:26
-
08:14
-
08:01
-
07:53
-
07:34
-
07:25
-
06:38
-
06:30