Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная России оказалась сильнее команды Швеции в своём втором матче на Кубке Карьяла, встреча завершилась со счётом 5:4 Б. Это первая победа российской команды в текущем этапе Евротура, 7 ноября подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии (3:4).

Российская команда в первом периоде обеспечила комфортное преимущество в счёте, забросив две шайбы усилиями Антона Слепышева и Дамира Жафярова. На 30-й минуте Карл Клинберг реализовал буллит, сократив разницу на табло. На 35-й минуте Кирилл Семёнов забил гол, ставший третьим для сборной России. На 49-й минуте шведский защитник Микаэль Викстранд сократил разрыв до минимума. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Никита Сошников и Фредрик Хендемарк. В концовке шведы сравняли счёт, гол в актив записал Никлас Ханссон. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
09 ноября 2019, суббота. 14:30 МСК
Швеция
Окончен
4 : 5
Б
Россия
0:1 Слепышев (Окулов) – 10:25' (5x5)   0:2 Жафяров (Сергеев, Семёнов) – 14:12' (5x5)   1:2 Клингберг – 29:55' (бул)   1:3 Семёнов (Жафяров, Сергеев) – 34:25' (5x4)   2:3 Викстранд (Рёдин, Фриберг) – 48:19' (5x3)   2:4 Сошников (Кузьменко, Бурдасов) – 51:25' (5x4)   3:4 Хендемарк (Бродин, Бертильссон) – 53:11' (5x5)   4:4 Ханссон (Клингберг, Юханссон) – 57:43' (6x5)   4:5 Сошников – 65:00' (ПБ)
Россия вырвала победу у Швеции на Кубке Карьяла. LIVE
Всё самое интересное о втором матче команды Алексея Кудашова на Евротуре.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019