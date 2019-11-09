Кудашов одержал первую победу во главе сборной России

Сборная России обыграла команду Швеции во втором матче на Кубке Карьяла со счётом 5:4 Б. Это первая победа российской команды под руководством главного тренера Алексея Кудашова. 7 ноября россияне потерпели поражение в матче с Финляндией (3:4). Напомним, Кудашов совмещает должности в сборной России и петербургском СКА.



Российская команда в первом периоде обеспечила комфортное преимущество в счёте, забросив две шайбы усилиями Антона Слепышева и Дамира Жафярова. На 30-й минуте Карл Клинберг реализовал буллит, сократив разницу на табло. На 35-й минуте Кирилл Семёнов забил третий гол сборной России. На 49-й минуте шведский защитник Микаэль Викстранд сократил разрыв до минимума. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Никита Сошников и Фредрик Хендемарк. В концовке шведы сравняли счёт, гол в актив записал Никлас Ханссон. Встреча перешла в овертайм, где шайб заброшено не было. В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Сошников.

Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла