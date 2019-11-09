Сошников: оставили эмоции на чехов, это принципиальный соперник

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал победу над сборной Швеции (5:4 Б) в матче Кубка Карьяла.
«Победили, это позитив, но, конечно, в таких матчах нельзя отпускать соперника. Несыгранность сказалась. Играем с новыми партнёрами, немножко не разобрались. Никаких оправданий, но списать на это немножко можно.
С чехами будет эмоциональный матч? У нас эмоции тоже остались. Именно на чехов мы их и оставляем. Чехия — это всегда принципиальный соперник, будет хорошая игра. Что касается моего гола, мне отдали хорошую передачу в большинстве, оставалось исполнить. А буллит — есть небольшая заготовка. Предполагал, что вратарь соперника вряд ли знает о ней, и попробовал. Буду ли пробовать так забить за «Салават»? Так уже много раз пробовал», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 9 ноября 2019
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