Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сошников: оставили эмоции на чехов, это принципиальный соперник

Сошников: оставили эмоции на чехов, это принципиальный соперник
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал победу над сборной Швеции (5:4 Б) в матче Кубка Карьяла.

«Победили, это позитив, но, конечно, в таких матчах нельзя отпускать соперника. Несыгранность сказалась. Играем с новыми партнёрами, немножко не разобрались. Никаких оправданий, но списать на это немножко можно.

С чехами будет эмоциональный матч? У нас эмоции тоже остались. Именно на чехов мы их и оставляем. Чехия — это всегда принципиальный соперник, будет хорошая игра. Что касается моего гола, мне отдали хорошую передачу в большинстве, оставалось исполнить. А буллит — есть небольшая заготовка. Предполагал, что вратарь соперника вряд ли знает о ней, и попробовал. Буду ли пробовать так забить за «Салават»? Так уже много раз пробовал», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия вымучила победу над шведами. Всё решил шикарный буллит Сошникова
Не можем без валидола, но есть первая победа сборной при Кудашове.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019