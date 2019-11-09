Кудашов: победа не доставила полного удовлетворения. Нужно играть более солидно

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча с командой Швеции (5:4 Б).
«Вы правы в том, что победа не доставила полного удовлетворения. Это наша вторая игра, и хоккеисты должны играть более уверенно и солидно на протяжении всех 60 минут. Не позволять сопернику забирать инициативу из-за неправильных действий. Ненужные удаления не должны ломать нам игру. Сначала был полный контроль, но удаления в начале второго периода полностью перевернули игру. Сказал ребятам, что они способны контролировать ход игры весь матч и не позволять сопернику забирать инициативу.
Два пропущенных гола при счёте 4:2? Много раз говорил, это международный уровень. Здесь любая ошибка или недоработка приводит минимум к переходу инициативы, максимум — к пропущенному голу. Процесс осознания этого игроками идёт. Они должны поверить в свои силы, в то, что у нас сильная команда, способная победить любого соперника. Кто-то уже проявляет себя, кто-то сделает это позже, и это нормально.
Не скажу, что у нас непростая ситуация с вратарями. Ребята тоже набираются опыта. Пока не решили, кто сыграет в матче с чехами. Пробивать буллиты доверили игрокам, кто делает это в клубах, приблизительно в том же порядке, что и сегодня.
Естественно, обращали внимание игроков на последние минуты. Уже за пять минут до конца каждая смена — решающая. Позитив в том, что первый период был хорошим по движению. Во-вторых, мы выиграли в сложной встрече. Это важно для команды», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 9 ноября 2019
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