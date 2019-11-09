Блэшилл: «Детройт» не ждёт от Фаббри дубля в каждом матче

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением об игре новичка — Робби Фаббри, оформившего дубль в дебютном матче за американскую команду.



«Фаббри выглядит как парень, который умеет забивать. Мы знаем, что в прошлом он был хорош при игре в большинстве. Мы дали ему шанс, и он отлично им воспользовался. Не ждём от него по два гола в каждом матче, но в первом он играл с отдачей и делал вещи, которые от него требовались», — приводит слова Блэшилла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Фаббри перешёл в «Детройт» из «Сент-Луис Блюз». Несколько лет назад уроженец Миссисоги получил тяжёлую травму, из-за которой был вынужден пропустить полный сезон. В победном для «музыкантов» плей-офф 2019 года Робби сыграл 10 матчей.