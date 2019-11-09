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Йози: «Нэшвиллу» очень стыдно за 4:9, хотим реабилитироваться

Йози: «Нэшвиллу» очень стыдно за 4:9, хотим реабилитироваться
Хоккей / НХЛ 0

Швейцарский защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал последнее поражение команды — 4:9 во встрече с «Колорадо Эвеланш». «Хищники» выиграли только один матч из четырёх последних.

«У нас есть гордость, и сегодня нам очень стыдно. Мы должны реабилитироваться за это в следующем матче. Мы проиграли все единоборства, мы не сражались», — приводит слова Йози официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ближайшем матче «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Недавно «акулы» переиграли «Миннесоту Уайлд» (6:5).

Для «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» это будет второй матч в этом сезоне. Первая встреча, 8 октября, осталась за «Нэшвиллом», который на своём льду обыграл соперника со счётом 5:2.

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