Йози: «Нэшвиллу» очень стыдно за 4:9, хотим реабилитироваться
Швейцарский защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал последнее поражение команды — 4:9 во встрече с «Колорадо Эвеланш». «Хищники» выиграли только один матч из четырёх последних.
«У нас есть гордость, и сегодня нам очень стыдно. Мы должны реабилитироваться за это в следующем матче. Мы проиграли все единоборства, мы не сражались», — приводит слова Йози официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В ближайшем матче «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Недавно «акулы» переиграли «Миннесоту Уайлд» (6:5).
Для «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» это будет второй матч в этом сезоне. Первая встреча, 8 октября, осталась за «Нэшвиллом», который на своём льду обыграл соперника со счётом 5:2.
- 9 ноября 2019
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