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Аллен: «Сент-Луис» нашёл способ побеждать, на старте прошлого сезона было иначе

Аллен: «Сент-Луис» нашёл способ побеждать, на старте прошлого сезона было иначе
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился мнением о победной серии клуба, насчитывающей шесть матчей.

«Победная серия из шести игр — здорово. Но это не имеет большого значения прямо сейчас. Мы находим способы выигрывать матчи, хотя в начале прошлого сезона было наоборот», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Недавно «Сент-Луис» потерял нападающего Александра Стина из-за травмы. В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Последний раз в НХЛ Стин забивал 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе».

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