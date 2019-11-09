Аллен: «Сент-Луис» нашёл способ побеждать, на старте прошлого сезона было иначе

Вратарь клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился мнением о победной серии клуба, насчитывающей шесть матчей.



«Победная серия из шести игр — здорово. Но это не имеет большого значения прямо сейчас. Мы находим способы выигрывать матчи, хотя в начале прошлого сезона было наоборот», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Недавно «Сент-Луис» потерял нападающего Александра Стина из-за травмы. В нынешнем сезоне шведский нападающий принял участие в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Александр отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+2». Последний раз в НХЛ Стин забивал 16 мая 2019 года за «Сент-Луис» в матче плей-офф с «Сан-Хосе».