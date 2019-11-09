Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук тренируется в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Розен. Российский форвард тренируется в сочетании с Майклом Амадио и Кайлом Клиффордом.
Напомним, Ковальчук не забивает на протяжении восьми матчей и за четыре последних встречи записал на свой счёт одну результативную передачу. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах, записав на свой счёт 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-10" и 12 минутах штрафного времени. Ковальчук проводит на площадке около 15 с половиной минут за матч.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
У Ковальчука ноль голов в семи матчах. Кого тренер «Кингз» называл «пассажиром»?
Пока каждое очко россиянина стоит более $ 700 тыс.
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