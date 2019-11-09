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Титов: через два года игроки нынешней сборной могут сыграть на ОИ

Титов: через два года игроки нынешней сборной могут сыграть на ОИ
Хоккей / Евротур 0

Известный тренер Герман Титов выразил мнение, что молодые игроки сборной России, выступающие на Кубке Карьяла, получают бесценный опыт на международной арене.

«После того как комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал о том, что, скорее всего, на время ОИ-2022 чемпионат НХЛ не будет прерываться, можно сделать вывод о том, что игроков из НХЛ вновь не будет на крупнейшем турнире четырёхлетия. Поэтому каждый турнир национальной команды можно рассматривать как этап подготовки к Олимпиаде.

В нынешней сборной Алексея Кудашова очень много молодых ребят, которые через два года будут в самом что ни на есть хоккейном возрасте. Для каждого хоккеиста это отличная возможность проявить себя и получить огромный опыт на международной арене. Мне, как бывшему нападающему, важно, как наши ребята играют в линии атаки. Есть много хороших, перспективных форвардов, способных креативно сыграть впереди. Команда играет результативно: семь шайб за два матча в основное время.

Ещё бы наладить игру в обороне, не допускать таких обидных ошибок, и всё будет хорошо. Завтра последний день на турнире в Финляндии. Уверен, наши ребята всё сделают, чтобы обыграть чехов. Я видел оба матча на турнире и могу сказать, что в игре против шведов наши ребята уже действовали более уверенно. С каждой игрой они будут прибавлять и набираться опыта», — рассказал Титов «Чемпионату».

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