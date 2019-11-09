Титов: через два года игроки нынешней сборной могут сыграть на ОИ

Известный тренер Герман Титов выразил мнение, что молодые игроки сборной России, выступающие на Кубке Карьяла, получают бесценный опыт на международной арене.
«После того как комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал о том, что, скорее всего, на время ОИ-2022 чемпионат НХЛ не будет прерываться, можно сделать вывод о том, что игроков из НХЛ вновь не будет на крупнейшем турнире четырёхлетия. Поэтому каждый турнир национальной команды можно рассматривать как этап подготовки к Олимпиаде.
В нынешней сборной Алексея Кудашова очень много молодых ребят, которые через два года будут в самом что ни на есть хоккейном возрасте. Для каждого хоккеиста это отличная возможность проявить себя и получить огромный опыт на международной арене. Мне, как бывшему нападающему, важно, как наши ребята играют в линии атаки. Есть много хороших, перспективных форвардов, способных креативно сыграть впереди. Команда играет результативно: семь шайб за два матча в основное время.
Ещё бы наладить игру в обороне, не допускать таких обидных ошибок, и всё будет хорошо. Завтра последний день на турнире в Финляндии. Уверен, наши ребята всё сделают, чтобы обыграть чехов. Я видел оба матча на турнире и могу сказать, что в игре против шведов наши ребята уже действовали более уверенно. С каждой игрой они будут прибавлять и набираться опыта», — рассказал Титов «Чемпионату».
- 9 ноября 2019
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