Никита Задоров перенёс операцию на сломанной челюсти
Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров перенёс операцию и пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее у россиянина был диагностирован перелом челюсти. Российский хоккеист досрочно завершил матч с «Нэшвилл Предаторз» (9:4), получив травму в ходе второго периода. В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо.
В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету уроженца Москвы одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 37 минутах штрафного времени.
Ранее клуб из столицы штата Колорадо потерял из-за травм голкипера Филипа Грубауэра, а также ведущих форвардов — Микко Рантанена и Габриэля Ландескога.
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