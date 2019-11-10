«Тампа-Бэй» вновь обыграла «Баффало», у Кучерова — результативная передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Встреча проходила в Стокгольме и была второй подряд, накануне «молнии» выиграли со счётом 3:2.



Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Баффало» Сэм Райнхарт. На 18-й минуте нападающий «Тампа-Бэй» Патрик Марун восстановил равновесие. На старте второго периода «молнии» вышли вперёд, гол в свой актив записал шведский защитник Патрик Хедман. Перед вторым перерывом Марун оформил дубль. На 45-й минуте «клинки» забили свой второй гол, автором точного броска стал форвард Виктор Олофссон. На 50-й минуте нападающий Янни Гурд вновь увеличил разницу в счёте до двух шайб. До конца встречи соперники обменялись голами Мэтью Жозефа и Джека Айкела.



Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв очками не отметился, у форварда Никиты Кучерова — голевой пас.