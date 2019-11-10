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«Тампа-Бэй» вновь обыграла «Баффало», у Кучерова — результативная передача

«Тампа-Бэй» вновь обыграла «Баффало», у Кучерова — результативная передача
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Баффало Сэйбрз» — 5:3. Встреча проходила в Стокгольме и была второй подряд, накануне «молнии» выиграли со счётом 3:2.

Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий «Баффало» Сэм Райнхарт. На 18-й минуте нападающий «Тампа-Бэй» Патрик Марун восстановил равновесие. На старте второго периода «молнии» вышли вперёд, гол в свой актив записал шведский защитник Патрик Хедман. Перед вторым перерывом Марун оформил дубль. На 45-й минуте «клинки» забили свой второй гол, автором точного броска стал форвард Виктор Олофссон. На 50-й минуте нападающий Янни Гурд вновь увеличил разницу в счёте до двух шайб. До конца встречи соперники обменялись голами Мэтью Жозефа и Джека Айкела.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв очками не отметился, у форварда Никиты Кучерова — голевой пас.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 21:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Райнхарт (Юханссон, Монтур) – 09:30' (5x5)   1:1 Марун (Гурд, Шаттенкирк) – 17:02' (5x4)   2:1 Хедман (Стэмкос, Кучеров) – 21:58' (5x4)   3:1 Марун (Пакетт, Шаттенкирк) – 39:57' (5x5)   3:2 Олофссон (Айкел, Райнхарт) – 44:14' (5x4)   4:2 Гурд (Пакетт) – 49:48' (5x5)   5:2 Жозеф (Киллорн, Чирелли) – 50:55' (5x5)   5:3 Айкел (Далин, Ристолайнен) – 59:22' (4x4)
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