Руденков: при трёхочковой системе «Амуру» было бы тяжело догнать конкурентов

Нападающий «Амура» Игорь Руденков поделился мнением о конкуренции в Восточной конференции и шансах хабаровской команды подняться выше.

«Очень интересно играть в такой ситуации. Раньше, когда давалось по три очка за победу в основное время, «Амуру» уже тяжело было бы догнать конкурентов. А сейчас, когда за выигрыш и в основное, и в овертайме с буллитами начисляют по два очка, все находятся рядом. Пару-тройку матчей выигрываешь — и ты уже ближе к восьмёрке или вообще внутри неё.

Позитивный момент двухочкового формата в том, что все команды стали находиться ближе друг к другу. И не будет таких разрывов между клубами в таблице, как раньше», — приводят слова Руденкова «Известия».

13 ноября «Амур» примет в Хабаровске питерский СКА.