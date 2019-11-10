«Вашингтон» — «Вегас»: Кузнецов забросил шестую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Вегас Голден Найтс». Идёт первый период, хозяева впереди со счётом 2:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Счёт в матче на 58-й секунде первого периода открыл российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Якуб Врана. Эта шайба стала для 27-летнего форварда шестой в сезоне.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Кузнецов пропустил первые три матча регулярного чемпионата из-за наложенной на него дисквалификации. На чемпионате мира 2019 года в пробе Кузнецова обнаружили кокаин.

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