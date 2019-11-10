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«Оттава» — «Каролина»: Наместников проиграл в драке Дзингелу

«Оттава» — «Каролина»: Наместников проиграл в драке Дзингелу
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Каролину Харрикейнз». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «Сенаторз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

На 5-й минуте российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников попытался провести силовой приём на форварде «Харрикейнз» Райане Дзингеле. Впоследствии между ними произошла драка, в ходе которой Дзингел нанёс несколько точных ударов и повалил россиянина на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

В концовке первого периода Наместников отметился голом, ему ассистировали Тайлер Эннис и Колин Уайт. Таким образом, Владислав набрал 11-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, забросив 6 шайб и сделав 5 результативных передач.

Наместников забил шестой гол в сезоне НХЛ. Видео
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