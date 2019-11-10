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А. Свечников в матче с «Оттавой» забросил седьмую шайбу в сезоне

А. Свечников в матче с «Оттавой» забросил седьмую шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» принимает «Каролину Харрикейнз». Завершился второй период, счёт 3:1 в пользу «Сенаторз».

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В середине второго периода голом в большинстве отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Теуво Терявяйнен. Эта шайба стала для форварда седьмой в сезоне.

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний хоккеист принял участие в 17 матчах, записав на свой счёт 16 (7+9) баллов при показателе полезности «+3» и 14 минутах штрафного времени. В среднем за матч россиянин проводит на льду 16 минут.

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